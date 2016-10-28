Задолженность по выплате зарплаты выросла в сентябре на 4% - Госстатистики

По данным Госстатистики, в течение сентября 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 4,0% или на 76,2 млн. грн, и по состоянию на первое октября составила 1978,50 млн. грн.

В частности, на начало октября основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность - 73,1%, транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерскую деятельность - 9,5%. При этом, более половины долга зафиксировано в Луганской области - 25,1%, Донецкой области - 18,5% и в Харьковской области - 10,1%.

В то же время, в сентябре текущего года задолженность работникам экономически активных предприятий увеличилась на 5,7% или на 70,7 млн. грн и по состоянию на первое октября составила 1, 308 млрд грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составил 3200 грн.

Как сообщал УНН, предложенное правительством повышение заработной платы приведет к еще большему уходу бизнеса в тень, а также к увеличению налоговых расходов.