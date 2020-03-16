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За вихідні у Києві в ДТП загинуло двоє осіб

За вихідні у Києві в ДТП загинуло двоє осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом вихідних у Києві сталося 20 ДТП з постраждалими, двоє людей загинули. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Протягом 14 березня у Києві медики виїздили на 13 ДТП з постраждалими (постраждало 13 осіб, 8 з яких були госпіталізовані, ще одна людина загинула), а протягом 15 березня – 7 ДТП, в яких постраждало 7 осіб – всіх їх було госпіталізовано, також одна особа загинула. Крім того, одна людина постраждала під час пожежі 15 березня.

Всього протягом вихідних медики виїздили на екстрені виклики 2 298 разів. Тільки у зв’язку з травмами вони надали допомогу 246 дорослим та 37 дітям.

Нагадаємо, у столиці за вихідні тижнем раніше сталося близько 300 ДТП.

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