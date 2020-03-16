За выходные в Киеве в ДТП погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За выходные в Киеве произошло 20 ДТП с пострадавшими, два человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В течение 14 марта в Киеве медики выезжали на 13 ДТП с пострадавшими (пострадало 13 человек, 8 из которых были госпитализированы, еще один человек погиб), а в течение 15 марта - 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек - все они были госпитализированы, также один человек погиб. Кроме того, один человек пострадал во время пожара 15 марта.
Всего за выходные медики выезжали на экстренные вызовы 2298 раз. Только в связи с травмами они оказали помощь 246 взрослым и 37 детям.
Напомним, в столице за выходные неделей ранее произошло около 300 ДТП.