За вбивство кривдника матері син проведе 10 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Мешканця Дружківки на Донеччині визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Судом встановлено, що у ніч на 30 травня 2019 року двоє продавчинь кіоску у компанії співмешканця однієї із них вживали алкогольні напої. Під час застілля чоловік почав звинувачувати колегу жінку, яка здавала зміну у крадіжках та завдав їй декілька ударів по голові.
Ображена продавчиня, прибігши до дому, поскаржилась сину. Розлючений чоловік, пішов до кіоску та вдарив вже сплячого у ліжку кривдника битою по голові.
Від отриманої тяжкої черепно-мозкової травми потерпілий, не приходячи до тями, помер на місці.
Покаранням за скоєне для чоловіка стануть 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, на Вінниччині арештували чоловіка, який підозрюється у вбивстві та пограбуванні пенсіонера.