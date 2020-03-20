На Вінниччині арештували чоловіка, який підозрюється у вбивстві та пограбуванні пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Вінниччині 24-річного чоловіки відправили у СІЗО, він підозрюється у вбивстві та пограбуванні 63-річного чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
"Взято під варту жителя Тростянецького району, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України", - сказано у повідомленні.
Як установлено слідством, 24-річний чоловік, з метою особистої наживи й незаконного збагачення, вирішив вчинити розбійний напад на одинокого, 63-річнього сусіда. Зловмисник, усвідомлюючи, що пенсіонер може зберігати у помешканні гроші й цінне майно, яким він намір заволодіти, діючи умисно, розуміючи свою явну перевагу над потерпілим, наніс останньому множинні удари арматурою по голові, від яких чоловік помер.
Підозрюваний викрав з будинку майже 10 тис. грн, після чого зник з місця події та розпорядився викраденим майном на власний розсуд.
Нині обвинувачений вину визнає та розкаюється у вчиненому. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Хмельницькому суд взяв під варту на період досудового розслідування 44-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини та замаху на вбивство товариша.