В Винницкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и ограблении пенсионера

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101172 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104542 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106545 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105459 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114208 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101067 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105469 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106691 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Винницкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и ограблении пенсионера

В Винницкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и ограблении пенсионера

Киев  •  УНН

 • 12043 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Винницкой области 24-летнего мужчину отправили в СИЗО, он подозревается в убийстве и ограблении 63-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Взят под стражу житель Тростянецкого района, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в сообщении.

Как установлено следствием, 24-летний мужчина, с целью личной наживы и незаконного обогащения, решил совершить разбойное нападение на одинокого, 63-летнего соседа. Злоумышленник, осознавая, что пенсионер может хранить в помещении деньги и ценное имущество, которым он намерен завладеть, действуя умышленно, понимая свое явное преимущество над потерпевшим, нанес последнему множественные удары арматурой по голове, от которых мужчина скончался.

Подозреваемый похитил из дома почти 10 тыс. грн, после чего скрылся с места происшествия и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемый вину признает и раскаивается в содеянном. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницком суд взял под стражу на период предварительного расследования 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жены и покушении на убийство товарища.

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