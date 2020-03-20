В Винницкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и ограблении пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Винницкой области 24-летнего мужчину отправили в СИЗО, он подозревается в убийстве и ограблении 63-летнего мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Взят под стражу житель Тростянецкого района, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в сообщении.
Как установлено следствием, 24-летний мужчина, с целью личной наживы и незаконного обогащения, решил совершить разбойное нападение на одинокого, 63-летнего соседа. Злоумышленник, осознавая, что пенсионер может хранить в помещении деньги и ценное имущество, которым он намерен завладеть, действуя умышленно, понимая свое явное преимущество над потерпевшим, нанес последнему множественные удары арматурой по голове, от которых мужчина скончался.
Подозреваемый похитил из дома почти 10 тыс. грн, после чего скрылся с места происшествия и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.
Сейчас обвиняемый вину признает и раскаивается в содеянном. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Хмельницком суд взял под стражу на период предварительного расследования 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жены и покушении на убийство товарища.