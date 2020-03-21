За убийство обидчика матери сын проведет 10 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Дружковки Донецкой области признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Судом установлено, что в ночь на 30 мая 2019 года двое продавщиц киоска в компании сожителя одной из них употребляли алкогольные напитки. Во время застолья мужчина начал обвинять коллегу женщину, которая сдавала смену, в кражах и нанес ей несколько ударов по голове.
Оскорбленная продавщица, прибежав домой, пожаловалась сыну. Разъяренный мужчина пошел к киоску и ударил уже спящего в кровати обидчика битой по голове.
От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте.
Наказанием за содеянное для мужчины станут 10 лет заключения.
Напомним, в Винницкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и ограблении пенсионера.