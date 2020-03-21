За убийство обидчика матери сын проведет 10 лет за решеткой

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109048 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111102 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109619 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120333 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102589 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106550 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106972 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131716 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130523 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191378 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За убийство обидчика матери сын проведет 10 лет за решеткой

За убийство обидчика матери сын проведет 10 лет за решеткой

Киев  •  УНН

 • 17420 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Дружковки Донецкой области признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Судом установлено, что в ночь на 30 мая 2019 года двое продавщиц киоска в компании сожителя одной из них употребляли алкогольные напитки. Во время застолья мужчина начал обвинять коллегу женщину, которая сдавала смену, в кражах и нанес ей несколько ударов по голове.

Оскорбленная продавщица, прибежав домой, пожаловалась сыну. Разъяренный мужчина пошел к киоску и ударил уже спящего в кровати обидчика битой по голове.

От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте.

Наказанием за содеянное для мужчины станут 10 лет заключения.

Напомним, в Винницкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве и ограблении пенсионера.

Украинские Национальные Новости

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