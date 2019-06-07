За тиждень в Україну не пустили понад 200 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За останній тиждень кількість росіян, яким відмовили у в'їзді в Україну зросла на 230 осіб. Про це у коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"У пропуску через державний кордон було відмовлено 3630 громадянам Російської Федерації", - повідомив Демченко.
За його словами, кількість відмов за тиждень збільшилась на 230 осіб.
Нагадаємо, з початку року в Україну не пустили понад 3 тисячі росіян.
Також, як повідомляв УНН, з початку проведення операції “Мігрант”, правоохоронці притягнули до відповідальності понад 3 тисячі порушників українського законодавства у міграційній сфері.
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