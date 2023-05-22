За тиждень росіяни здійснили 20 обстрілів Чернігівщини: ворог випустив 138 снарядів та мін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. За минулий тиждень російські окупанти здійснили 20 обстрілів Чернігівської області. Загалом ворог випустив 138 снарядів та мін. Внаслідок цього зафіксовано руйнування. Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За минулий тиждень зафіксовано 20 обстрілів по 14 населених пунктах (більшість – 19 – саме по Новгород-Сіверському району). Ворог випустив 138 снарядів, мін", - йдеться у повідомлненні.
Доповнення
Чаус додав, що внаслідок ворожих обстрілів було знищено один нежитловий будинок, пошкоджено сім, а також будівлю колишньої школи, котельню та фельдшерсько-акушерськии пункт.ґ
Нагадаємо
Російські окупанти за 21 травня вбили ще двох жителів Донецької області, ще шістьох поранили.