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13 марта, 19:26 • 48921 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104945 просмотра

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За неделю россияне совершили 20 обстрелов Черниговской области: враг выпустил 138 снарядов и мин

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. За прошедшую неделю российские оккупанты совершили 20 обстрелов. В целом враг выпустил 138 снарядов и мин. Вследствие этого зафиксированы разрушения. Об этом сообщает председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшую неделю зафиксировано 20 обстрелов по 14 населенным пунктам (большинство - 19 - именно по Новгород-Северскому району). Враг выпустил 138 снарядов, мин", - говорится в сообщении.

Дополнение

Чаус добавил, что в результате вражеских обстрелов был уничтожен один нежилой дом, повреждены семь, а также здание бывшей школы, котельная и фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним

Российские оккупанты за 21 мая убили еще двух жителей Донецкой области, еще шестерых ранили.

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