За неделю россияне совершили 20 обстрелов Черниговской области: враг выпустил 138 снарядов и мин

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"За прошедшую неделю зафиксировано 20 обстрелов по 14 населенным пунктам (большинство - 19 - именно по Новгород-Северскому району). Враг выпустил 138 снарядов, мин", - говорится в сообщении.

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Чаус добавил, что в результате вражеских обстрелов был уничтожен один нежилой дом, повреждены семь, а также здание бывшей школы, котельная и фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним

Российские оккупанты за 21 мая убили еще двух жителей Донецкой области, еще шестерых ранили.