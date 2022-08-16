За стандартами ЄС: Рада ухвалила закон про офіційну статистику

Цитата

“Метою законопроекту є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Рада на засіданні ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки.