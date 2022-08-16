За стандартами ЄС: Рада ухвалила закон про офіційну статистику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт № 5886 про офіційну статистику. “За” проголосували 255 голосів народних депутатів України, передає УНН з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
Цитата
“Метою законопроекту є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Рада на засіданні ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки.