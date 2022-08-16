В Україні з'явиться реєстр стратегічної екологічної оцінки: Рада підтримала закон

Деталі

Законопроект № 5159 ухвалили 232 народних депутатів. Проєкт закону передбачає:



ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки;



можливість оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки;



встановлення відповідальності за порушення законодавства про стратегічну екологічну оцінку;



встановлення переліку підстав для притягнення до адміністративної відповідальності;



надання деяких повноважень Держекоінспекції в частині організації та здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про стратегічну екологічну оцінку.



Доповнення

За даними Держекоінспекції, за 5 місяців екологи розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн гривень. Водночас з початку року було проведено 5076 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.