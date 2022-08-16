В Україні з'явиться реєстр стратегічної екологічної оцінки: Рада підтримала закон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
Деталі
Законопроект № 5159 ухвалили 232 народних депутатів. Проєкт закону передбачає:
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- ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки;
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- можливість оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки;
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- встановлення відповідальності за порушення законодавства про стратегічну екологічну оцінку;
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- встановлення переліку підстав для притягнення до адміністративної відповідальності;
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- надання деяких повноважень Держекоінспекції в частині організації та здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про стратегічну екологічну оцінку.
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Доповнення
За даними Держекоінспекції, за 5 місяців екологи розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн гривень. Водночас з початку року було проведено 5076 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.