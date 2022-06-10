Збитки екології з початку року в Україні перевищили 720 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За даними Держекоінспекції, за 5 місяців екологи розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн гривень. Водночас з початку року було проведено 5076 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформує УНН.
Цитата
"За 5 місяців 2022 року фахівці ДЕІ розрахували збитків довкіллю на суму понад 727,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У результаті за порушення вимог природоохоронного законодавства складено 6752 протоколи про адміністративні правопорушення. Державні інспектори до правоохоронних органів скерували 259 матеріалів за ознаками злочину проти довкілля, як наслідок, відкрито 124 кримінальних провадження.
Цитата
"Із січня по травень 2022 року фахівцями ДЕІ пред'явлено претензій та позовів за шкоду, заподіяну довкіллю, на суму майже 504 млн гривень. До державного бюджету порушники вже сплатили збитків у добровільному та примусовому порядку на загальну суму понад 27,3 млн гривень", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Україні почали рахувати екологічні збитки від ударів російських окупантів по нафтобазах. За даними Держекоінспекції, лише через обстріли нафтобаз Житомирщини та Рівненщини вона сягають майже 225 млн грн.