В Украине появится реестр стратегической экологической оценки: Рада поддержала закон

Детали

Законопроект №5159 приняли 232 народных депутата. Проект закона предусматривает:



ведение Единого реестра стратегической экологической оценки;



возможность обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия в процессе осуществления стратегической экологической оценки;



установление ответственности за нарушение законодательства о стратегической экологической оценке;



установление перечня оснований для привлечения к административной ответственности;



предоставление некоторых полномочий Госэкоинспекции в части организации и осуществления в рамках компетенции государственного надзора (контроля) с соблюдением требований законодательства о стратегической экологической оценке.



Дополнение

По данным Госэкоинспекции, за 5 месяцев экологи рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года было проведено 5076 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды.