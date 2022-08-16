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По стандартам ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №5886 об официальной статистике. “За” проголосовали 255 голосов народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

По стандартам ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике

Цитата

“Целью законопроекта является гармонизация государственной статистики со статистической системой ЕС, создание условий для осуществления деятельности органов национальной системы государственной статистики согласно общепринятым принципам мировой и европейской статистической практики”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Рада на заседании приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки.

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