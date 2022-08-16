По стандартам ЕС: Рада приняла закон об официальной статистике

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“Целью законопроекта является гармонизация государственной статистики со статистической системой ЕС, создание условий для осуществления деятельности органов национальной системы государственной статистики согласно общепринятым принципам мировой и европейской статистической практики”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Рада на заседании приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении ответственности за нарушение порядка осуществления стратегической экологической оценки.