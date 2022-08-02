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За штурм Капітолію суд засудив чоловіка до 7 років - найбільший термін у справі

За штурм Капітолію суд засудив чоловіка до 7 років - найбільший термін у справі

Київ • УНН

 • 125768 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Суд округу Колумбія в США засудив до семи років і трьох місяців в'язниці учасника штурму Капітолію 6 січня 2021 року, що стало найбільшим терміном у справі на цей момент. Про це повідомляє російська служба BBC, пише УНН.

Деталі

Житель Техасу Гай Реффітт звинувачений у тому, що проніс на територію, що прилягає до Капітолію, вогнепальну зброю і на початку заколоту закликав натовп прорватися через поліцейських і побігти вгору сходами, щоб проникнути в будівлю.

Крім того, після повернення до Техасу він погрожував своїм синові та дочці у випадку, якщо ті видадуть його ФБР.

Присяжні вислухали свідчення рідних обвинуваченого і визнали Реффітта винним за всіма статтями.

49-річний техасець перебував у мілітаризованому радикальному ультраправому угрупованні "Тривідсотники", що закликає боротися з федеральною владою США та всіма засобами захищати право на володіння зброєю.

Обвинувачення просило призначити Реффітту 15 років ув'язнення, але суддя Дебні Фрідріх дала вдвічі менше. Проте це найбільший термін, винесений у справі про штурм Капітолію.

Контекст

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які виграв Джо Байден. Протестувальники не погодилися з результатами підрахунку голосів, прорвалися через оточення, захопили Капітолій та зірвали засідання Конгресу. Їх удалося витіснити лише за кілька годин. Під час штурму Капітолію загинуло п'ятеро людей. Пізніше декілька співробітників поліції наклали на себе руки.

Президент США Джо Байден звинуватив колишнього главу держави Дональда Трампа у спробі завадити мирній передачі влади в країні за підсумками виборів 2020 року, що призвело до заворушень у Вашингтоні та штурму Капітолію.

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