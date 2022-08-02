За штурм Капитолия суд приговорил мужчину к 7 годам - наибольший срок по делу

Детали

Житель Техаса Гай Реффитт обвинен в том, что пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие и в самом начале мятежа призвал толпу прорваться через полицейских и побежать вверх по лестнице, чтобы проникнуть в здание.

Кроме того, по возвращении в Техас он угрожал своим сыну и дочери в случае, если те выдадут его ФБР.

Присяжные выслушали показания родных обвиняемового, и признали Реффитта виновным по всем статьям.

49-летний техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке "Трехпроцентники", призывающей бороться с федеральными властями США и всеми средствами защищать право на владение оружием.

Обвинение просило назначить Реффитту 15 лет заключения, но судья Дэбни Фридрих дала в два раза меньше. Тем не менее, это самый большой срок, вынесенный по делу о штурме Капитолия.

Контекст

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден. Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить лишь за несколько часов. В ходе штурма Капитолия погибли пять человек. Позже несколько сотрудников полиции покончили с собой.

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке помешать мирной передачи власти в стране по итогам выборов 2020 года, что привело к беспорядкам в Вашингтоне и штурму Капитолия.