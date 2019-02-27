За рік в Україні виявлено понад тисячу невпізнаних трупів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У 2018 році в Україні на облік поставлено понад тисячу неопізнаних трупів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.
"Згідно з даними відомчої статистичної звітності у 2018 році ( в Україні – ред.) на облік поставлено 1245 невпізнаних трупів", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, минулого року у Київській області поставлено на облік понад 70 невпізнаних трупів.
Як повідомляв УНН, в Україні за допомогою ДНК-експертиз ідентифіковано вже 563 загиблих бійців АТО.
Раніше повідомлялося, що у Харківській області у власній квартирі знайдено труп пенсіонера.