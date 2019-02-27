За год в Украине выявлено более тысячи неопознанных трупов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В 2018 году в Украине на учет поставлено более тысячи неопознанных трупов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
"Согласно данным ведомственной статистической отчетности в 2018 году (в Украине - ред.) на учет поставлено 1245 неопознанных трупов", - говорится в ответе на запрос.
В прошлом году в Киевской области поставлено на учет более 70 неопознанных трупов.
Как сообщал УНН, в Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано уже 563 погибших бойцов АТО.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в собственной квартире найден труп пенсионера.