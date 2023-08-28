За рік експорт агропродукції автотранспортом скоротився майже в 1,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За рік Україна суттєво скоротила експорт продукції АПК автомобільним транспортом – майже у півтора рази. Про це свідчать дані Мінагрополітики, передає УНН.
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З початку 2023 року Україна експортувала за кордон автомобільним транспортом 2 млн 298,2 тис. т продукції АПК. Тоді як у 2022 році цей показник становив 3 млн 209,1 тис. т, що майже у півтора рази більше.
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У розрізі культур в 2023 році автотранспортом Україна найбільше експортувала кукурудзи (669,3 тис. т), пшениці (370,4 тис. т), олії соняшникової (355,9 тис. т), насіння соняшника (237,1 тис. т), соєвих бобів (225,9 тис. т).
Тоді як у 2022 році топ-5 культур, експортованих Україною за кордон автомобільним транспортом, виглядав так:
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- кукурудза (884,5 тис т, 21,1% від загального експорту)
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- насіння соняшнику (756,6 тис т, 18%)
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- ріпак (683,8 тис т, 16,3%)
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- олія соняшникова (609,9 тис т, 14,5%)
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- пшениця (563,6 тис т, 13,4%).
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Нагадаємо
Члени громадської спілки "Всеукраїнський аграрний форум" раніше звернулися з листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.
Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.
Днями Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня. Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Водночас, нещодавно з'являлася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій, зокрема, до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно блокувати українську агродукцію.
На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.
Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.