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За год экспорт агропродукции автотранспортом сократился почти в 1,5 раза

За год экспорт агропродукции автотранспортом сократился почти в 1,5 раза

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. За год Украина существенно сократила экспорт продукции АПК автомобильным транспортом – почти в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.

Детали

С начала 2023 года Украина экспортировала за границу автомобильным транспортом 2 млн 298,2 тыс. т продукции АПК. Тогда как в 2022 году этот показатель составлял 3 млн 209,1 тыс. т, что почти в полтора раза больше.

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В разрезе культур в 2023 году автотранспортом Украина больше всего экспортировала кукурузы (669,3 тыс. т), пшеницы (370,4 тыс. т), масла подсолнечного (355,9 тыс. т), семян подсолнечника (237,1 тыс. т), соевых бобов (225,9 тыс. т).

Тогда как в 2022 году топ-5 культур, экспортируемых Украиной за границу автомобильным транспортом, выглядел так:

  • кукуруза (884,5 тыс. т, 21,1% от общего экспорта)
  • семена подсолнечника (756,6 тыс. т, 18%)
  • рапс (683,8 тыс. т, 16,3%)
  • масло подсолнечное (609,9 тыс. т, 14,5%)
  • пшеница (563,6 тыс. т, 13,4%).

Напомним

Члены общественного союза "Всеукраинский аграрный форум" ранее обратились с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры по полноценному возобновлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

Представители украинского АПК обеспокоены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, которые несут в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, которые свидетельствуют о невыполнении ст. 35 Соглашения. Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения в отношении импорта любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и является дискриминационной по отношению к Украине.

На днях Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен важность восстановления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объеме с 15 сентября. Сейчас украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. В то же время, недавно появлялась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций, в частности, в отношении Польши, если она реализует свое решение единолично блокировать украинскую агропродукцию.

По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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