За половину червня: військовим частинам для виплати грошового забезпечення перерахували понад 60 млрд грн

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“Фактично за половину червня до військових частин Міністерство оборони України перерахувало вже більше 60 мільярдів грн, з яких майже 26 — це додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях. Перерахування коштів буде здійснюватися Міністерством оборони приблизно до 20 червня, й на наступному брифінгу я зможу надати остаточну цифру, яку ми перерахували за травень у червні”, — розповіла Маляр.

Доповнення

Раніше Маляр повідомляла, що українські військовослужбовці отримають 65,2 млрд гривень грошового забезпечення за травень, яке, за системою виплат, перераховується у червні.