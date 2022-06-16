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За половину червня: військовим частинам для виплати грошового забезпечення перерахували понад 60 млрд грн

За половину червня: військовим частинам для виплати грошового забезпечення перерахували понад 60 млрд грн

Київ • УНН

 • 135432 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. За половину червня до військових частин Міністерство оборони України перерахувало вже понад 60 мільярдів грн для виплати грошового забезпечення. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Фактично за половину червня до військових частин Міністерство оборони України перерахувало вже більше 60 мільярдів грн, з яких майже 26 — це додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях. Перерахування коштів буде здійснюватися Міністерством оборони приблизно до 20 червня, й на наступному брифінгу я зможу надати остаточну цифру, яку ми перерахували за травень у червні”, — розповіла Маляр.

Доповнення

Раніше Маляр повідомляла, що українські військовослужбовці отримають 65,2 млрд гривень грошового забезпечення за травень, яке, за системою виплат, перераховується у червні.

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