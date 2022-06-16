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За половину июня: военным частям для выплаты денежного довольствия перечислили более 60 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. За половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн для выплаты денежного довольствия. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Фактически за половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн, из которых почти 26 — это дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. Перечисление средств будет осуществляться Министерством обороны примерно до 20 июня, и на следующем брифинге я смогу предоставить окончательную цифру, которую мы перечислили за май в июне”, — рассказала Маляр.

Дополнение

Ранее Маляр сообщала, что украинские военнослужащие получат 65,2 млрд гривен денежного довольствия за май, которое, по системе выплат, перечисляется в июне.

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