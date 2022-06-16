За половину июня: военным частям для выплаты денежного довольствия перечислили более 60 млрд грн

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“Фактически за половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн, из которых почти 26 — это дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. Перечисление средств будет осуществляться Министерством обороны примерно до 20 июня, и на следующем брифинге я смогу предоставить окончательную цифру, которую мы перечислили за май в июне”, — рассказала Маляр.

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Ранее Маляр сообщала, что украинские военнослужащие получат 65,2 млрд гривен денежного довольствия за май, которое, по системе выплат, перечисляется в июне.