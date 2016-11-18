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За подарований Д.Медведєву дрон в Ізраїлі виник скандал

За подарований Д.Медведєву дрон в Ізраїлі виник скандал

Київ • УНН

 • 9137 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр сільського господарства Ізраїлю Урі Аріель опинився під загрозою відставки через необачний подарунок російському прем'єр-міністру Дмитру Медведєву, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Ізраїльський урядовець подарував Д.Медведєву новітній безпілотний вертоліт "Снайпер", поставки якого в Росію заборонені.

Коштує цей подарунок 50 тисяч євро і У.Аріеля звинуватили в розтраті державних коштів.

Як зазначається в оприлюдненому сюжеті, іспанський вертоліт може використовуватися як в цивільних, так і у військових цілях. У мирний час він корисний, наприклад, в сільському господарстві. Але в умовах війни вертоліт незамінний для розвідки і точного ведення вогню. При покупці такого роду обладнання необхідно вказувати кінцевого споживача. І тут вийшла проблема - Москва перебуває під санкціями США і Євросоюзу і поставка натівської техніки подвійного призначення до Росії заборонена.

Посольство США в Тель-Авіві вже висловило різке невдоволення подарунком Д.Медведєву. Дипломатична машина запрацювала на повну: були запити на роз'яснення і уточнення в міністерстві оборони, міністерстві закордонних справ і Міністерстві сільського господарства Ізраїлю, а також у радника очільника уряду з нацбезпеки.

У.Аріель намагається виправдатися. Мовляв, попередньо з вертольота було знято всі секретне устаткування, а ціна апарату зовсім не 50 тисяч євро, а 40.

Співробітники науково-дослідного центру, якому належав вертоліт, виступали різко проти подарунка російському прем'єру і забули віддати росіянам пульт управління від безпілотника. Без нього апарат перетворюється на непотрібну дитячу іграшку, пише видання.

Коли делегація повернулася в Москву, помітили те, чого не вистачає. Росія вже звернулася до Ізраїлю із проханням передати їм пульт від вертольота, і тут ізраїльський інтернет просто вибухнув від сміху.

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