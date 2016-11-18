Из-за подаренного Д.Медведеву дрона в Израиле возник скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль оказался под угрозой отставки из-за опрометчивого подарка российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Израильский чиновник подарил Д.Медведеву новейшей беспилотный вертолет "Снайпер", поставки которого в Россию запрещены.
Стоит этот подарок 50 000 евро и У.Ариэля обвинили в растрате государственных средств.
Как отмечается в обнародованном сюжете, испанский вертолет можно использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В мирное время он полезен, например, в сельском хозяйстве. Но в условиях войны вертолет незаменим для разведки и точного ведения огня. При покупке такого рода оборудования необходимо указывать конечного потребителя. И тут вышла проблема - Москва находится под санкциями США и Евросоюза и поставка натовской техники двойного назначения в Россию запрещена.
Посольство США в Тель-Авиве уже выразило резкое недовольство подарком Д.Медведеву. Дипломатическая машина заработала на полную: были запросы на разъяснения и уточнения в министерстве обороны, министерстве иностранных дел и министерстве сельского хозяйства Израиля, а также у советника главы правительства по нацбезопасности.
У.Ариэль пытается оправдаться. Мол, предварительно с вертолета сняли все секретное оборудование, а цена аппарата вовсе не 50 000 евро, а 40.
Сотрудники научно-исследовательского центра, которому принадлежал вертолет, выступали резко против подарка российскому премьеру и забыли отдать россиянам пульт управления от беспилотника. Без него аппарат превращается в ненужную детскую игрушку, пишет издание.
Когда делегация вернулась в Москву, заметили то, чего не хватает. Россия уже обратилась к Израилю с просьбой передать им пульт от вертолета, и здесь израильский интернет просто взорвался от смеха.