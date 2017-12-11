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За півроку безвізом з ЄС скористалися 355 тис. українців

За півроку безвізом з ЄС скористалися 355 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. За півроку з часу візової лібералізації для українців з Європейським Союзом - від 11 червня - безвізом скористалися 355 тисяч громадян України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Всього з початку дії безвізу з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби на кордоні оформили 355 тисяч громадян України, які подорожуючи скористалися перевагами спрощеної системи. При цьому більше 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч наших співвітчизників подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше українці прямували через кордон з Польщею та Румунією – майже 90 тисяч та 65 тисяч осіб відповідно. Відмітимо, що загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% безвізовиків.

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"Звичайно, певний "ажіотаж" серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – у середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Наразі спостерігається зменшення кількості подорожуючих у безвізовому порядку. У листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб", - додали у ДПСУ.

У той же час, за даними відомства, загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літніх місяці 2017 року, зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

У відомстві нагадали, що громадяни України вільно користуються правом безвізових поїздок до країн Європейського Союзу, за виключенням Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири шенгенські держави – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Нагадаємо, міграційна служба очікує нормалізації ситуації зі строками видачі паспортів у 2018 році.

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