За полгода безвизом с ЕС воспользовались 355 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За полгода с момента визовой либерализации для украинцев с Европейским Союзом - от 11 июня - безвизом воспользовались 355 тысяч граждан Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Всего с начала действия безвиза со странами ЕС сотрудники Госпогранслужбы на границе оформили 355 тысяч граждан Украины, которые путешествуя воспользовались преимуществами упрощенной системы. При этом более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч наших соотечественников путешествовали автомобилями и железной дорогой, а незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в рамках безвизового режима со странами ЕС больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей и Румынией - почти 90 тысяч и 65 тысяч человек соответственно. Отметим, что в целом общую границу с ЕС пересекли 64% безвизовиков.
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"Конечно, определенный "ажиотаж" среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли в 80 тысяч украинцев за месяц. Сейчас наблюдается уменьшение количества путешествующих в безвизовом порядке. В ноябре этот показатель составлял 32,5 тысячи человек", - добавили в ГПСУ.
В то же время, по данным ведомства, общее количество поездок граждан Украины в европейские страны за три летних месяца 2017 года, выросла на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.
В ведомстве напомнили, что граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского Союза, исключая Великобританию и Ирландию и включая четыре шенгенские государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Напомним, миграционная служба ожидает нормализации ситуации со сроками выдачи паспортов в 2018 году.