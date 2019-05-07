За перший тиждень травня росіяни затримали 87 тонн овочів і фруктів з Білорусі

КИЇВ. 7 травня. УНН. Про чергові затримання фруктів і овочів на кордоні Білорусі та Росії говориться в повідомленні на сайті “Россільгоспнагляду”. За даними відомства, з 1 по 6 травня мобільні групи правоохоронних органів Росії, куди входять митники і співробітники ФСБ затримали 14 автомобілів, які везли нелегальну продукцію в Росію з території Білорусі. Всього у затриманих автомобілях було 86,9 тонни різної плодоовочевої продукції. Про це повідомляє білоруське Радіо Свобода, передає УНН.