За перший тиждень травня росіяни затримали 87 тонн овочів і фруктів з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Про чергові затримання фруктів і овочів на кордоні Білорусі та Росії говориться в повідомленні на сайті “Россільгоспнагляду”. За даними відомства, з 1 по 6 травня мобільні групи правоохоронних органів Росії, куди входять митники і співробітники ФСБ затримали 14 автомобілів, які везли нелегальну продукцію в Росію з території Білорусі. Всього у затриманих автомобілях було 86,9 тонни різної плодоовочевої продукції. Про це повідомляє білоруське Радіо Свобода, передає УНН.
Серед затриманого товару майже 58 тонн яблук, 19 тонн цибулі і 10 тонн картоплі. Всі вантажі переміщувалися без супровідних документів.
Як повідомляє “Россільгоспнагляд”, після завершення адміністративного розслідування буде прийнято рішення про знищення продукції.
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Нагадаємо, у січні-лютому 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 1 млрд 160 млн дол., що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.