По первую неделю мая россияне задержали 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Об очередных задержания фруктов и овощей на границе Беларуси и России говорится в сообщении на сайте "Россельхознадзора". По данным ведомства, с 1 по 6 мая мобильные группы правоохранительных органов России, куда входят таможенники и сотрудники ФСБ задержали 14 автомобилей, которые везли нелегальную продукцию в Россию с территории Беларуси. Всего у задержанных автомобилях было 86,9 тонны различной плодоовощной продукции. Об этом сообщает белорусское Радио Свобода, передает УНН.
Среди задержанного товара почти 58 тонн яблок, 19 тонн лука и 10 тонн картофеля. Все грузы перемещались без сопроводительных документов.
Как сообщает “Россельхознадзор”, после завершения административного расследования будет принято решение об уничтожении продукции.
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Напомним, в январе-феврале 2019 года Украина импортировала из России товаров на 1 млрд 160 млн долл., что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.