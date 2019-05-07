По первую неделю мая россияне задержали 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101177 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108278 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109504 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114036 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139387 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144875 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По первую неделю мая россияне задержали 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси

По первую неделю мая россияне задержали 87 тонн овощей и фруктов из Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Об очередных задержания фруктов и овощей на границе Беларуси и России говорится в сообщении на сайте "Россельхознадзора". По данным ведомства, с 1 по 6 мая мобильные группы правоохранительных органов России, куда входят таможенники и сотрудники ФСБ задержали 14 автомобилей, которые везли нелегальную продукцию в Россию с территории Беларуси. Всего у задержанных автомобилях было 86,9 тонны различной плодоовощной продукции. Об этом сообщает белорусское Радио Свобода, передает УНН.

Среди задержанного товара почти 58 тонн яблок, 19 тонн лука и 10 тонн картофеля. Все грузы перемещались без сопроводительных документов.

Как сообщает “Россельхознадзор”, после завершения административного расследования будет принято решение об уничтожении продукции.

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Напомним, в январе-феврале 2019 года Украина импортировала из России товаров на 1 млрд 160 млн долл., что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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