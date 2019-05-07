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За два роки Україна наростила імпорт товарів з РФ на 14% - статистика

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 1 млрд 160 млн дол., що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

При цьому, експорт українських товарів до РФ впав. За 2 місяці цього року Україна поставила до Росії товарів на 474 млн дол., що на 17,7% менше, ніж у січні-лютому 2017 року.

Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не наводить.

Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб.

Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт"(снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".

Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Додамо, що в СБУ нині продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях, зокрема, й Криму.

Паралельно з цим, СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради нардепом Сергієм Рибалкою.

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