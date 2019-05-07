За два года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 14% - статистика

КИЕВ. 7 мая. УНН. В январе-феврале 2019 года Украина импортировала из России товаров на 1 млрд 160 млн долл., что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.