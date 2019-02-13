Білорусь не поставлятиме РФ погану горілку та закуску – Лукашенко

КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ніколи не буде поставляти в Росію ні погану горілку, ні погану закуску. Про це він заявив під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА".