Білорусь не поставлятиме РФ погану горілку та закуску – Лукашенко

ukru
22 березня, 17:51 • 95242 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 133866 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109564 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109098 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100953 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103741 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152918 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168560 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155194 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251796 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 50549 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 80671 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 37152 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 45888 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 32836 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168141 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251794 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213936 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198587 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63900 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59956 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74913 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56569 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86568 перегляди
Актуальне
Білорусь не поставлятиме РФ погану горілку та закуску – Лукашенко

Білорусь не поставлятиме РФ погану горілку та закуску – Лукашенко

Київ • УНН

 • 9448 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ніколи не буде поставляти в Росію ні погану горілку, ні погану закуску. Про це він заявив під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА".

Так, за словами Лукашенка, як і раніше існує проблема неякісної води і продовольства, від чого страждають люди.

"Дослідження і у вас (в Росії - ред.), і у нас (в Білорусі - ред.) проведені. Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування. Тому, які б не були конфлікти і скандали, ви пам'ятати повинні, що ми ніколи росіянам не будемо поставляти ні погану горілку, ні погану закуску", - зазначив президент Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі влада закликали обмежити трансляцію російських телеканалів.

Раніше на тлі погіршення відносин з Росією Білорусь зняла обмеження на кількість американських дипломатів в країні.

Як повідомляв УНН, Володимир Путін уклав військову доктрину Союзної держави з Республікою Білорусь.

Білоруський президент Олександр Лукашенко спростував об'єднання Білорусі з Росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.99