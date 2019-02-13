Білорусь не поставлятиме РФ погану горілку та закуску – Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ніколи не буде поставляти в Росію ні погану горілку, ні погану закуску. Про це він заявив під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА".
Так, за словами Лукашенка, як і раніше існує проблема неякісної води і продовольства, від чого страждають люди.
"Дослідження і у вас (в Росії - ред.), і у нас (в Білорусі - ред.) проведені. Ми маємо всі можливості для того, що нагодувати людей якісними продуктами харчування. Тому, які б не були конфлікти і скандали, ви пам'ятати повинні, що ми ніколи росіянам не будемо поставляти ні погану горілку, ні погану закуску", - зазначив президент Білорусі.
Нагадаємо, в Білорусі влада закликали обмежити трансляцію російських телеканалів.
Раніше на тлі погіршення відносин з Росією Білорусь зняла обмеження на кількість американських дипломатів в країні.
Як повідомляв УНН, Володимир Путін уклав військову доктрину Союзної держави з Республікою Білорусь.
Білоруський президент Олександр Лукашенко спростував об'єднання Білорусі з Росією.