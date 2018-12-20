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Росія заключила військову доктрину союзу з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін заключив військову доктрину Союзної держави з Республікою Білору́сь. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал правової інформації Росії, де був опублікований відповідний документ.

Росія заключила військову доктрину союзу з Білоруссю

"Схвалити представлений урядом РФ проект військової доктрини Союзної держави. Вважати за доцільне затвердити військову доктрину Союзної держави постановою вищого державної ради Союзної держави", - повідомляється в опублікованому документі.

Російські видання, що коментують цей документ, пояснюють, що військова доктрина Союзної держави прийнята відповідно до основних доктрин укладених між РФ та Білорусією у 2001 році. Нова редакція документу була прийнята російською стороною у 2014 році.

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Представник Генерального штабу Білорусі Артем Буторін розповів, що проект вказаної доктрини Союзної держави буде представлений в союзну Раду міністерств у 2018 році. За словами Буторіна, військова доктрина покликана зображати погляд двох країн на забезпечення безпеки всієї Союзної держави.

Держсекретар Союзної держави Григорій Рапота припустив, що проект військової доктрини включать до порядку денного на майбутньому засіданні Вищої держради Республіки Білорусь та Росії.

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко кілька днів тому провів закриту нараду з вищими чиновниками, присвячену, зокрема, питанню незалежності в умовах тиску з боку Росії.

Нагадаємо, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі зібралася на засідання в Мінську.

Як повідомляв УНН, раніше під час гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі, Росія вчергове заблокувала створення механізму по пошуку зниклих безвісти.

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