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Россия заключила военную доктрину союза с Беларусью

Киев • УНН

 • 12041 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин заключил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал правовой информации России, где был опубликован соответствующий документ.

Россия заключила военную доктрину союза с Беларусью

"Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства", - сообщается в опубликованном документе.

Российские издания, комментирующие этот документ, объясняют, что военная доктрина Союзного государства принята в соответствии с основными доктринами заключенными между РФ и Белоруссией в 2001 году. Новая редакция документа была принята российской стороной в 2014 году.

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Представитель Генерального штаба Беларуси Артем Буторин рассказал, что проект указанной доктрины Союзного государства будет представлен в союзную Раду министерств в 2018 году. По словам Буторина, военная доктрина призвана изображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всей Союзного государства.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота предположил, что проект военной доктрины включать в повестку дня на предстоящем заседании Высшего госсовета Республики Беларусь и России.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко несколько дней назад провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященную, в частности, вопросу независимости в условиях давления со стороны России.

Напомним, Трехсторонняя телефона группа по урегулированию ситуации на Донбассе собралась на заседание в Минске.

Как сообщал УНН, ранее во время гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести.

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