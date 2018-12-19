Поклонська назвала Україну "окраїною Росії" і приплела Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. "Екс-прокурор Криму" Наталія Поклонська під час одного з останніх інтерв'ю назвала Україну "окраїною Росії". Уривок інтерв'ю виклали в інтернет користувачі соцмережі Twitter, передає УНН.
"Україна - це Росія, Україна - це окраїна Росії, там живуть люди, такі ж як і ми .... Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вчити нашу історію, виходити 9 травня на парад разом з ветеранами Великої вітчизняної війни", - заявила Поклонська.
За її словами, Україна, Білорусь і Росія "неподільні".
"Ми - один народ", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру "колишньому прокурору Криму" Наталії Поклонській за незаконне позбавлення волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших українських громадян.