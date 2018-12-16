Лукашенко провів секретну нараду, присвячену “російському тиску”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко кілька днів тому провів закриту нараду з вищими чиновниками, присвячену, зокрема, питанню незалежності в умовах тиску з боку Росії. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, зокрема видання “Наша Нива” з посиланням на джерела, передає УНН.
“Була велика нарада у президента. (На ній говорилося - ред.) до кінця стояти за незалежність. Всі підтримали це”, - повідомило джерело.
За його словами, на нараді деякі люди з уряду висловлювали думки, що “на податкові маневри потрібно відповідати не нарадами, а реформами”.
“Питання Росії було поставлене. Серед доручень — пильніше стежити за інформаційним полем”, - повідомило інше джерело з державних структур.
Як повідомляв УНН, 14 грудня Лукашенко дав велике інтерв’ю російським ЗМІ. На ньому він, зокрема, заявив, що для Білорусії “суверенітет — це святе”, а також висловив жаль у зв’язку з тим, що керівництво України не вжило його пропозицію ввести на Донбас для врегулювання конфлікту білоруських миротворців.