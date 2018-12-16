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Лукашенко провел секретное совещание, посвященное "российскому давлению"

Киев • УНН

 • 13639 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко несколько дней назад провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященное, в частности, вопросу независимости в условиях давления со стороны России. Об этом сообщают белорусские СМИ, в частности издание "Наша Нива" со ссылкой на источники, передает УНН.

Лукашенко провел секретное совещание, посвященное "российскому давлению"

"Было большое совещание у президента. (На нем говорилось - ред.) до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - сообщил источник.

По его словам, на совещании некоторые люди из правительства высказывали мнения, что "на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами".

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений - пристально следить за информационным полем", - сообщил другой источник из государственных структур.

Как сообщал УНН 14 декабря Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. На нем он, в частности, заявил, что для Белоруссии "суверенитет - это святое", а также выразил сожаление в связи с тем, что руководство Украины не приняло его предложение ввести на Донбасс для урегулирования конфликта белорусских миротворцев.

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