Лукашенко провел секретное совещание, посвященное "российскому давлению"

"Было большое совещание у президента. (На нем говорилось - ред.) до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - сообщил источник.

По его словам, на совещании некоторые люди из правительства высказывали мнения, что "на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами".

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений - пристально следить за информационным полем", - сообщил другой источник из государственных структур.

Как сообщал УНН 14 декабря Лукашенко дал большое интервью российским СМИ. На нем он, в частности, заявил, что для Белоруссии "суверенитет - это святое", а также выразил сожаление в связи с тем, что руководство Украины не приняло его предложение ввести на Донбасс для урегулирования конфликта белорусских миротворцев.