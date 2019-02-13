Беларусь не будет поставлять РФ плохую водку и закуску – Лукашенко

Так, по словам Лукашенко, по-прежнему существует проблема некачественной воды и продовольствия, от чего страдают люди.

"Исследования и у вас (в России - ред.), и у нас (в Беларуси - ред.) проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому, какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", - отметил президент Беларуси.

Напомним, в Беларуси власть призвали ограничить трансляцию российских телеканалов.

Ранее на фоне ухудшения отношений с Россией Беларусь сняла ограничения на количество американских дипломатов в стране.

Как сообщал УНН, Владимир Путин заключил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь.

Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг объединения Беларуси с Россией.