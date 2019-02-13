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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63489 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84645 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131108 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130716 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130048 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125163 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Беларусь не будет поставлять РФ плохую водку и закуску – Лукашенко

Беларусь не будет поставлять РФ плохую водку и закуску – Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не будет поставлять в Россию ни плохую водку, ни плохую закуску. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

Так, по словам Лукашенко, по-прежнему существует проблема некачественной воды и продовольствия, от чего страдают люди.

"Исследования и у вас (в России - ред.), и у нас (в Беларуси - ред.) проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому, какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", - отметил президент Беларуси.

Напомним, в Беларуси власть призвали ограничить трансляцию российских телеканалов.

Ранее на фоне ухудшения отношений с Россией Беларусь сняла ограничения на количество американских дипломатов в стране.

Как сообщал УНН, Владимир Путин заключил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь.

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