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"За налічку не можемо зерно продати": Кіпер розповів, як збільшив валютний виторг з 15 млрд до 60 млрд грн

"За налічку не можемо зерно продати": Кіпер розповів, як збільшив валютний виторг з 15 млрд до 60 млрд грн

Київ • УНН

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З моменту набуття чинності наказу про посилення митного контролю в Одеській області валютні надходження зросли з 15 млрд грн до 60 млрд грн на місяць, оскільки посередники більше не можуть працювати на цьому ринку через сувору перевірку документів та спроможності компаній виробляти задекларовані обсяги товарів.

У серпні 2023 року Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, який встановлював особливі правила вивезення сільськогосподарської продукції з Одеської області на експорт. Це означало, що на території області діятимуть свої митні правила. З початку дії наказу валютний виторг зріс з 15 мільярдів до 60 мільярдів гривень на місяць. Про це у інтерв’ю Цензор.Нет розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

З початку дії наказу було 15 мільярдів валютного виторгу, який повертався, а зараз ми вже дійшли до цифри в 60 мільярдів гривень на місяць. Це цифри Нацбанку. А якщо ти отримав повернення валютного виторгу, отримав прибуток, тобі треба заплатити податки, показати походження витрат: пальне, насіння, добрива, зарплата, як приклад. Розумієте, скільки по колу йде податків, які ми з вами ніколи не порахуємо? Мені приємно було чути, коли на одній із зустрічей, мені розповіли, що спілкувались із фермером з іншого регіону, а той каже: "Слухай, там в Одесі якийсь чокнутий голова ОВА є, за налічку не можемо зерно продати 

- каже Кіпер.

Завдяки успішній дії наказу посередникам перестало бути вигідно працювати на цьому ринку, продовжив Кіпер.

Ми не даємо їм цієї можливості. Ми просимо документи підтвердження. А якщо документ "намальований", це податкова сьогодні перевіряє до відправлення вантажу, і при виявленні ознак фіктивності, тобто відсутності фонду землі, робітників, його просто блокують і не дають це зерно завантажити на корабель. Положення, яке ми підписали окрім наказу, передбачає, що подається попередня митна декларація про те, що планується експортуватися. Митниця інформацію відправляє в податкову. Податкова вивчає, що це за підприємство на предмет можливості вироблення продукції в тому об’ємі, на який подана декларація і компанія отримує відмову на вивіз продукції, або дозвіл 

- уточнив він.  
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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