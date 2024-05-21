"За налічку не можемо зерно продати": Кіпер розповів, як збільшив валютний виторг з 15 млрд до 60 млрд грн

У серпні 2023 року Кіпер видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, який встановлював особливі правила вивезення сільськогосподарської продукції з Одеської області на експорт. Це означало, що на території області діятимуть свої митні правила. З початку дії наказу валютний виторг зріс з 15 мільярдів до 60 мільярдів гривень на місяць. Про це у інтерв’ю Цензор.Нет розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

З початку дії наказу було 15 мільярдів валютного виторгу, який повертався, а зараз ми вже дійшли до цифри в 60 мільярдів гривень на місяць. Це цифри Нацбанку. А якщо ти отримав повернення валютного виторгу, отримав прибуток, тобі треба заплатити податки, показати походження витрат: пальне, насіння, добрива, зарплата, як приклад. Розумієте, скільки по колу йде податків, які ми з вами ніколи не порахуємо? Мені приємно було чути, коли на одній із зустрічей, мені розповіли, що спілкувались із фермером з іншого регіону, а той каже: "Слухай, там в Одесі якийсь чокнутий голова ОВА є, за налічку не можемо зерно продати

Завдяки успішній дії наказу посередникам перестало бути вигідно працювати на цьому ринку, продовжив Кіпер.

Ми не даємо їм цієї можливості. Ми просимо документи підтвердження. А якщо документ "намальований", це податкова сьогодні перевіряє до відправлення вантажу, і при виявленні ознак фіктивності, тобто відсутності фонду землі, робітників, його просто блокують і не дають це зерно завантажити на корабель. Положення, яке ми підписали окрім наказу, передбачає, що подається попередня митна декларація про те, що планується експортуватися. Митниця інформацію відправляє в податкову. Податкова вивчає, що це за підприємство на предмет можливості вироблення продукції в тому об’ємі, на який подана декларація і компанія отримує відмову на вивіз продукції, або дозвіл