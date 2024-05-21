"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  11908 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  195820 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182296 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191106 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162798 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121285 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125439 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135615 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  380614 просмотра

"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

С момента вступления в силу приказа об усилении таможенного контроля в Одесской области валютные поступления выросли с 15 млрд грн до 60 млрд грн в месяц, поскольку посредники больше не могут работать на этом рынке из-за строгой проверки документов и способности компаний производить задекларированные объемы товаров.

Экономика •   •  11182 просмотра
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночью в Днепропетровской области украинские ПВО сбили два ударных беспилотника, обломки которых повредили хозяйственные постройки, а в Никопольском районе в результате вражеских обстрелов были повреждены дома, здания и инфраструктура.

Общество •   •  12258 просмотра
Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночная атака на Харьков: стали известны последствия

Во время ночного обстрела Харькова вражеские "шахеды" нанесли удары по четырем точкам города, ранив четырех человек и вызвав пожары в частных домах и гараже.

Общество •   •  12505 просмотра
Ночная атака на Харьков: стали известны последствия

Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 495 070 человек личного состава и 7605 танков.

Война •   •  12285 просмотра
Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Майкл Коэн, бывший политический помощник Дональда Трампа, признался в краже $60 000 у Trump Organization, конгломерата недвижимости, принадлежащего Трампу, потому что он чувствовал себя обманутым относительно размера своего бонуса в 2016 году.

политика •   •  14275 просмотра
Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший

Во вторник утром российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения.

Общество •   •  13700 просмотра
Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший

Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Россия концентрирует силы на Сумском направлении, чтобы отвлечь украинские войска от других направлений и консолидироваться у границ, говорится в отчете Института исследования войны.

Война •   •  14611 просмотра
Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

Германия соглашается поддержать план США по использованию замороженных российских активов, преимущественно в Европе, для оказания помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Война •   •  16583 просмотра
Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

Франция поддерживает запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордеров на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и палестинского исламистского движения ХАМАС, осуждая при этом антисемитские убийства, совершенные ХАМАС, и призывая к долгосрочному политическому решению для восстановления мира.

политика •   •  15013 просмотра
Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

США и Саудовская Аравия близки к завершению двустороннего оборонного соглашения, которое предусматривает американские гарантии защиты Саудовской Аравии, доступ Саудовской Аравии к передовым американским вооружениям, таким как самолеты F-35, в обмен на прекращение закупок китайского оружия, а также обмен новыми технологиями, включая искусственный интеллект.

Война •   •  15384 просмотра
США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту