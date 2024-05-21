"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

В августе 2023 года Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля в регионе, который устанавливал особые правила вывоза сельскохозяйственной продукции из Одесской области на экспорт. Это означало, что на территории области будут действовать свои таможенные правила. С начала действия приказа валютная выручка выросла с 15 миллиардов до 60 миллиардов гривен в месяц. Об этом в интервью Цензор.Нет рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

С начала действия приказа было 15 миллиардов валютной выручки, которая возвращалась, а сейчас мы уже дошли до цифры в 60 миллиардов гривен в месяц. Это цифры Нацбанка. А если ты получил возврат валютной выручки, получил прибыль, тебе надо заплатить налоги, показать происхождение расходов: топливо, семена, удобрения, зарплата, как пример. Понимаете, сколько по кругу идет налогов, которые мы с вами никогда не посчитаем? Мне приятно было слышать, когда на одной из встреч, мне рассказали, что общались с фермером из другого региона, а тот говорит: "Слушай, там в Одессе какой-то чокнутый председатель ОВА есть, за наличку не можем зерно продать - говорит Кипер.

Благодаря успешному действию приказа посредникам перестало быть выгодно работать на этом рынке, продолжил Кипер.