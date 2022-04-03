За місяць в Україні затримали приблизно 600 диверсантів

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"Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань. На сьогодні ми бачимо, що ті представники ДРГ переважною мірою використовувалися противником для документування позицій наших військ, оскільки в їхніх мобільних телефонах є фотографії Збройних сил України, інших військових підрозділів, блокпостів і так далі", - сказав перший заступник очільника МВС.

Також Єнін зазначив, що тільки за минулу добу на Дніпропетровщині затримано щонайменше 5 потенційних членів ДРГ.

"Їх передали Службі безпеки України", - сказав він.

Додамо

Раніше радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що "хвиля" активності ДРГ пішла на спад, але це не означає, що вони зникли.



