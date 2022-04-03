За месяц в Украине задержали примерно 600 диверсантов

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"В течение последнего месяца лишь подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ДРГ были разные по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач. На сегодня мы видим, что те представители ДРГ в большей мере использовались противником для документирования позиций наших войск, поскольку в их мобильных телефонах есть фотографии Вооруженных сил Украины, других военных подразделений, блокпостов и так далее", - сказал первый заместитель руководителя МВД.

Также Енин отметил, что только за прошлые сутки в Днепропетровском районе задержаны по меньшей мере 5 потенциальных членов ДРГ.

"Их передали Службе безопасности Украины", - сказал он.

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Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что "волна" активности ДРГ пошла на спад, но это не значит, что они исчезли.



