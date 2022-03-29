В Україні знизилась активність ДРГ, але вони не зникли - МВС

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"ДРГ... хвиля, яка була, глобальна така, приблизно два тижні тому, тиждень тому, зараз пішла на спад. Але вони весь час ідуть по синусоїду, це не значить, що вони зникли. І що ми їх вичистили всіх", - сказав Денисенко.

За його словами, диверсантів дуже багато і саме росіян.

"Багато з них мають українські паспорти. Це колишні громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях - Донецьк, Луганськ, Крим. Зараз певне зменшення цієї синусоїди. Але їх достатньо багато – виявляємо весь час", - резюмував Денисенко.

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