В Україні знизилась активність ДРГ, але вони не зникли - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. "Хвиля" активності ДРГ пішла на спад, але це не значить, що вони зникли. Про це під час телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, передає УНН.
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"ДРГ... хвиля, яка була, глобальна така, приблизно два тижні тому, тиждень тому, зараз пішла на спад. Але вони весь час ідуть по синусоїду, це не значить, що вони зникли. І що ми їх вичистили всіх", - сказав Денисенко.
За його словами, диверсантів дуже багато і саме росіян.
"Багато з них мають українські паспорти. Це колишні громадяни України, які живуть на тимчасово окупованих територіях - Донецьк, Луганськ, Крим. Зараз певне зменшення цієї синусоїди. Але їх достатньо багато – виявляємо весь час", - резюмував Денисенко.
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