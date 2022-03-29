В Украине снизилась активность ДРГ, но они не исчезли - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. "Волна" активности ДРГ пошла на спад, но это не значит, что они исчезли. Об этом во время телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает УНН.
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"ДРГ... волна, которая была, глобальная такая, примерно две недели назад, неделю назад, сейчас пошла на спад. Но они все время идут по синусоиду, это не значит, что они исчезли. И что мы их вычистили всех", - сказал Денисенко.
По его словам, диверсантов очень много и именно русских.
"Многие из них имеют украинские паспорта. Это бывшие граждане Украины, которые живут на временно оккупированных территориях - Донецк, Луганск, Крым. Сейчас определенное уменьшение этой синусоиды. Но их достаточно много - выявляем все время", - резюмировал Денисенко.
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