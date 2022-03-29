В Украине снизилась активность ДРГ, но они не исчезли - МВД

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"ДРГ... волна, которая была, глобальная такая, примерно две недели назад, неделю назад, сейчас пошла на спад. Но они все время идут по синусоиду, это не значит, что они исчезли. И что мы их вычистили всех", - сказал Денисенко.

По его словам, диверсантов очень много и именно русских.

"Многие из них имеют украинские паспорта. Это бывшие граждане Украины, которые живут на временно оккупированных территориях - Донецк, Луганск, Крым. Сейчас определенное уменьшение этой синусоиды. Но их достаточно много - выявляем все время", - резюмировал Денисенко.

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