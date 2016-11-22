За місяць Мосул залишило близько 68 тис. осіб

За його словами, тільки за останні чотири дні 8300 іракців були змушені залишити свої домівки.

Крім того, раніше повідомлялось, через інтенсивні бойові дії за останню добу східні райони Мосула покинули 3200 мирних жителів, в основному жінки і діти.

Як повідомляв УНН, губернатор Мосула заявив, що рано ще говорити про завершення операції зі звільнення регіону.