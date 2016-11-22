За месяц Мосул покинуло около 68 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала операции по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" город покинуло около 68 тысяч мирных жителей, сообщил Anadolu представитель Международной организации по миграции Жоэль Миллман, передает УНН.
По его словам, только за последние четыре дня 8300 иракцев были вынуждены покинуть свои дома.
Кроме того, ранее сообщалось, из-за интенсивных боевых действий за последние сутки восточные районы Мосула покинули 3200 мирных жителей, в основном женщины и дети.
Как сообщал УНН, губернатор Мосула заявил, что рано еще говорить о завершении операции по освобождению региона .