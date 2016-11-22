За месяц Мосул покинуло около 68 тыс. человек

По его словам, только за последние четыре дня 8300 иракцев были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, ранее сообщалось, из-за интенсивных боевых действий за последние сутки восточные районы Мосула покинули 3200 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Как сообщал УНН, губернатор Мосула заявил, что рано еще говорить о завершении операции по освобождению региона .