За місяць кількість безробітних зменшилась на 4,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У березні 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилась на 4,4% до 366,9 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Так, зокрема, за даними Держстатистики, у лютому в Україні нараховувалось 383,7 тисяч безробітних, а вже у березні їх поменшало на 16,8 тисяч осіб до 366,9 тисяч осіб. Тобто кількість безробітних зменшилась на 4,4%.
У березні 197,9 тисяч безробітних нараховувалось серед жінок, та 169 тисяч — серед чоловіків.
Нагадаємо, у березні 2018 року безробітні українці отримували допомогу середній розмір якої сягав 2 587 грн або майже 70% розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн). З початку року розмір цієї допомоги зріс на 10%.