За минулу добу в зоні АТО загинули 2 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. За минулу добу в зоні проведенння АТО бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових. П’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Двоє українських військових загинули, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Ситуація у районі проведення АТО загострюється, кількість провокаційних обстрілів наших позицій — збільшується. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні..
Епіцентром вогневого протистояння став учора Маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Березового. Морських піхотинців у районі Гнутового та Водяного, накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження наших позицій під Богданівкою та Чермаликом, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного та Красногорівки. В районі Гнутового активізувались ворожі снайпери.
На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки та Шахти Бутівка, де російсько-терористичні підрозділи обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібрів 120мм та 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь у районі Пісків. По захисниках Верхньоторецького ворог бив з гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам’янки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв з міномету калібру 120мм.
“Аби пригасити вогневу активність ворога, Сили АТО відкривали вогонь у відповідь”, — зазначили у штабі.
За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Двоє військових загинули.