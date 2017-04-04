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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175373 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128431 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123917 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116612 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106431 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 103892 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 военных

За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 военных

Киев  •  УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Двое украинских военных погибли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО обостряется, количество провокационных обстрелов наших позиций — увеличивается. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Эпицентром огневого противостояния стало вчера Мариупольское направление. С минометов калибра 82мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березовой. Морских пехотинцев в районе Гнутово и Водяного, накрывал огнем из БМП. Гранатометы различных систем противник применял для поражения наших позиций в Богдановкой и Чермалык, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкино и Красногоровки. В районе Гнутово активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении горячее было поблизости Авдеевки и Шахты Бутовка, где российско-террористические подразделения обстреляли наши опорные пункты из минометов калибров 120 мм и 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С минометов калибра 82мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь районе Песков. По защитниках Верхнеторецком враг бил из гранатометов, а по украинским военнослужащим вблизи Каменки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120мм.

“Чтобы погасить огневую активность противника, Силы АТО открывали огонь”, — отметили в штабе.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Двое военных погибли.

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