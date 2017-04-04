За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 военных

“Ситуация в районе проведения АТО обостряется, количество провокационных обстрелов наших позиций — увеличивается. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Эпицентром огневого противостояния стало вчера Мариупольское направление. С минометов калибра 82мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Березовой. Морских пехотинцев в районе Гнутово и Водяного, накрывал огнем из БМП. Гранатометы различных систем противник применял для поражения наших позиций в Богдановкой и Чермалык, а из крупнокалиберных пулеметов пытался попасть в защитников Широкино и Красногоровки. В районе Гнутово активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении горячее было поблизости Авдеевки и Шахты Бутовка, где российско-террористические подразделения обстреляли наши опорные пункты из минометов калибров 120 мм и 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С минометов калибра 82мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь районе Песков. По защитниках Верхнеторецком враг бил из гранатометов, а по украинским военнослужащим вблизи Каменки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении опорные пункты в районе Крымского враг обстрелял из миномета калибра 120мм.

“Чтобы погасить огневую активность противника, Силы АТО открывали огонь”, — отметили в штабе.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Двое военных погибли.