За минулу добу в Києві виявили 73 хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 73 хворих на коронавірус. Померли 13 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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“73 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 13 людей. Усього за період пандемії в місті 5 017 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 204 151”, — повідомив Кличко.
Деталі
Захворіли: 45 жінок віком від 18 до 91 років, 25 чоловіків віком від 28 до 94 років. А також 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус, а також 101 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 2771 людина. Загалом коронавірус подолали 144 972 мешканці столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 19, у Деснянському — 13 та в Солом’янському районі — 10 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.
Також за минулу добу госпіталізовано — 1701 особу, летальних випадків — 89, одужало — 8 937 осіб.