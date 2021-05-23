За минулу добу в Києві виявили 73 хворих на коронавірус

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“73 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 13 людей. Усього за період пандемії в місті 5 017 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 204 151”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли: 45 жінок віком від 18 до 91 років, 25 чоловіків віком від 28 до 94 років. А також 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус, а також 101 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2771 людина. Загалом коронавірус подолали 144 972 мешканці столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 19, у Деснянському — 13 та в Солом’янському районі — 10 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано — 1701 особу, летальних випадків — 89, одужало — 8 937 осіб.